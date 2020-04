Vente privée OPI : vernis à ongles tendances pour manucure au top

Envie de tester de nouvelles couleurs sur vos ongles ? Faites votre choix parmi cette sélection de vernis OPI à petits prix disponibles en vente privée.

La vente privée de vernis OPI

OPI est le leader mondial des produits professionnels pour les ongles. La marque californienne allie technologie et créativité pour proposer plus de 200 teintes ! Elle s’installe pour quelques jours chez Showroomprivé le temps de nous faire découvrir ses gammes de vernis et ses coloris tendances.

Les vernis à ongles OPI

On y retrouve donc ses lignes phares : Nail Lacquer, Infinite Shine.

Côté couleurs, on peut opter pour du nude, du pastel, du flashy, du nacré, du pailleté… pour satisfaire toutes les envies manucure

Tous ces beaux vernis longue tenue sont proposés à petits prix. Compter autour de 8-10 € le flacon.

Les soins des ongles

Ces vernis sont accompagnés des indispensables soins des ongles pour une manucure parfaite : soins fortifiants Nail Envy, base protectrice, top coat au finish mat ou brillant, sèche vernis Drip Dry, huile pour cuticules, traitement durcisseur, traitement croissance, dissolvants…

Les soins des mains et des pieds

Et pour appliquer le vernis sur des jolies mains et des pieds tout doux, OPI a en stock tous les soins qu’il nous faut parmi sa gamme Pro Spa : crème nourrissante, masque adoucissant, sérum protecteur, baume nourrissant mans et pieds…

La vente privée de vernis à ongles OPI est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 28 avril 2020 à 8 heures.

Le tuto manucure OPI

La marque OPI propose sur sa chaîne Youtube des tutos manucure et des vidéos de sources d’inspiration pour ses nouvelles collections de vernis à ongles.

Coup d’œil au style Rainbow rave et ses rayures colorées qui vont faire des vagues cet été :

Cette vente privée OPI est terminée ?

Retrouvez les vernis OPI chez Sephora.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans manucure annoncés sur le blog !

