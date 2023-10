Top 10 : les meilleurs mascaras 2023

En quête d’un nouveau mascara effet waouh ? Faites votre choix parmi le top du maquillage ! Zoom sur les 10 meilleurs mascaras 2023.

Les meilleurs mascaras 2023

Le mascara est un indispensable de notre trousse make up ! Touche finale à notre regard, il est parfois l’unique geste maquillage pour les plus pressées.

Il faut dire que c’est notre meilleur allié beauté. Alors autant bien le choisir.

Nouvelle formule, volumateur, allongeant, recourbant, déployant, effet faux-cils, waterproof… toutes les marques affichent de belles promesses.

Alors pour vous aider à faire votre choix, voici les meilleurs mascaras de l’année 2023. Ils ont fait le buzz sur les réseaux, ils sont testés et approuvés par les influenceuses, et très bien notés par les acheteuses. C’est le top 10 :

Mascara 1 coat Wow! Huda Beauty

Le nouveau mascara Huda Beauty offre un résultat spectaculaire instantané en un seul passage.

Sa brosse incurvée à poils longs et courts allonge et sépare les cils pour une application facile et rapide.

Mascara 1 coat Wow! Huda Beauty, 24 € chez Sephora

Mascara M·A·C Stack Mega Brush

Le mascara MAC Stack offre un volume ultra intense sur-mesure et superposable sans paquet ainsi qu’une tenue 24h.

Il est décliné en Mega Brush pour cils longs, en Mini Brush pour cils courts et en Waterproof.

Mascara MAC Stack Mega Brush, 39,90 € chez Sephora

Mascara Telescopic Lift L’Oréal Paris

Ce mascara ultra-allongeant enrichi en céramide fortifie et allonge les cils. Il est doté d’une brosse exclusive à picots double face.

Le résultat : jusqu’à + 5 mm de longueur visible.

Mascara Telescopic Lift L’Oréal Paris, 14,90 €

Mascara Better Than Sex Too Faced

S’il n’est pas tout récent, il ne quitte pour autant pas le podium des meilleurs mascaras !

Sa formule épaissit, allonge et recourbe les cils après une seule couche. Et sa brosse sablier permet d’enduire chaque cil.

Mascara Better Than Sex Too Faced, 32 € chez Sephora

Mascara Sky High Lash Sensational Maybelline New York

Ses atouts : une formule, enrichie en extraits de bambou et de fibres et une brosse flexible qui capture tous les cils pour les étirer de la racine à la pointe.

En plus, il est à petit prix !

Mascara Sky High Lash Sensational Maybelline, 14,50 € chez Nocibé

Mascara Volume extrême Lash Clash YSL Beauty

Yves Saint Laurent envoie du lourd avec son mascara Lash Clash.

Sa brosse XXL et son fini couture ultra noir font de nombreuses adeptes.

Mascara Lash Clash YSL, 41 € chez Sephora

Mascara Lash Idôle Lancôme

C’est n’est certes pas une nouveauté, mais bien un iconique !

Mascara star de la marque Lancôme, il offre un volume déployé naturel. Sa brosse dotée de 360 micro-picots habille et recourbe chaque cil.

Mascara Lash Idôle Lancôme, 31 € chez Sephora

Mascara Lash Paradise L’Oréal Paris

Encore un indétrônable : le Lash Paradise séduit toujours autant avec sa brosse douce 200 picots qui permet d’obtenir 20 fois plus de volume et jusqu’à 2 fois plus de longueur.

Le tout pour une prix ultra abordable !

Mascara Lash Paradise L’Oréal Paris, 14,20 €

Mascara Fan Fest Benefit Cosmetics

Benefit sait comment nous surprendre avec des flaconnettes au design original et des produits ultra efficaces.

Cette fois, on craque pour le Fan Fest, sa brosse recourbée à fibres souples et sa formule légère effet cils déployés.

Mascara Fan Fest Benefit Cosmetics, 29,90 €

Mascara Full Sleeve KVD Beauty

Ce mascara signé Kat Von D fait l’unanimité.

Ce qui fait son succès : sa technologie « tubing » qui enveloppe instantanément chaque cil.

Mascara Full Sleeve KVD Beauty, 26 € chez Sephora

