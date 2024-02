Vente privée All Tigers : maquillage green

Ajoutez une touche green à votre make up ! La vente privée All Tigers propose des produits de maquillage naturels, végans et férocement tendance !

All Tigers

Alexis Robillard a créé sa marque de produits de maquillage All Tigers en 2018. Alors que sa fille commence à se maquiller, ce papa constate que les produits existants sur le marche ne sont pas toujours clean… Il lance alors son projet via crowdfunding.

Son objectif : proposer des rouges à lèvres à la fois green et tendance.

Son emblème : le tigre, un animal puissant et menacé.

All Tigers propose maintenant une large gamme de produits de maquillage aux formules naturelles et véganes et aux packagings design et recyclables.

La vente privée All Tigers

En quête de produits de maquillage plus clean ? Profitez de cette vente privée pour faire le plein make up naturel aux couleurs intenses !

La marque All Tigers présente ses produits sur le site Beauté Privée. On y retrouve à prix doux :

des rouges à lèvres liquides au fini mat et des gloss brillants

des mascara volume et longueur, des eyeliners et fards à paupières au format crayon

des vernis à ongles, base et top coat

Tous ces beaux produits affichent des réductions autour de 40%.

La vente privée All Tigers est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 26 février 2024.

Cette vente privée All Tigers est terminée ?

Retrouvez le maquillage green sur la boutique All Tigers Amazon.

Jetez aussi un œil aux bons plans maquillage annoncés sur le blog !

