Vente privée NYX Professional Makeup : maquillage à petit prix

Retrouvez toutes les tendances make up sur cette vente privée NYX ! Et faites le plein de produits de maquillage à petits prix !

NYX Professional Makeup

C’est à l’âge de 25 ans que Toni Ko, Américaine originaire de Corée, lance sa marque de maquillage et lui choisit le nom de la déesse grecque de la nuit, Nyx.

Sa volonté : proposer des produits de qualité à prix très abordables.

NYX Cosmetics est créée en 1999, et offre aujourd’hui des collections complètes, inclusives et accessibles à tous.

La vente privée NYX Professional Makeup

NYX expose ses lignes de maquillage à la fois quali et tendance chez Showroomprivé. Cette vente privée beauté est l’occasion rêvée de s’offrir les pépites de la marque à petits prix.

On y retrouve ses produits phares :

pour les yeux : les mascaras On the Rise et Worth the Hype, les eyeliners pinceaux et crayons Epic Wear, les crayons, feutres, baumes et mascaras à sourcils, les palettes d’ombres à paupières Ultimate, les fards à paupières liquides Glow Shots

pour le teint : les bases, primers et illuminateurs, les tubes de fond de teint liquide Born to Glow, des anti-cernes correcteurs, des palettes de contouring, des poudres libres et bronzantes

pour les lèvres : les rouges à lèvres brillants Shine Loud à double embout, les rouges à lèvres Matte Smooth Whip, les Butter Gloss, les rouges à lèvres Lingerie XXL, les crayons Lingerie Push-Up et Suede Matte

Ajoutez la touche finale à votre look avec un spray fixateur de maquillage aussi disponible sur cette vente privée.

Tous ces produits affichent des réductions autour de 30%.

Shoppez vos votre maquillage à petit prix sur la vente privée NYX Professional Makeup ! Elle est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 11 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour le maquillage NYX ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée NYX est terminée ?

Retrouvez les lignes de maquillage NYX chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans make up annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…