Promo palettes Sephora : 20% de réduction

Plein fards sur les palettes ! C’est la promo palettes Sephora : profitez de 20% de réduction sur toutes les palettes de maquillage.

La promo palettes Sephora

C’est le moment de faire le plein de couleurs ! Chez Sephora, les fards à paupières nous font les yeux doux… Toutes les palettes de maquillage affichent 20% de remise.

L’offre s’applique sur :

les palettes pour le teint

Highlighters pour illuminer le visage, correcteurs pour un teint zéro défaut, contouring pour sculpter les traits, blush pour un effet bonne mine.

Des fards de toutes les teintes, nude à flashy, mates, brillantes, irisées, métallisées, pailletées pour combler toutes les envies make up.

Côté marques, on retrouve Charlotte Tilbury et ses Luxury Palettes, Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, Too Faced, Huda Beauty, Pat McGrath… et bien d’autres.

On en profite pour renouveler nos palettes chouchoutes et pour découvrir les dernières nouveautés.

La promo palettes Sephora, c’est dès aujourd’hui et jusqu’au 30 janvier 2024 seulement !

Quelle palette choisir ?

Optez pour une palette de maquillage complète pour oser différentes couleurs, expérimenter de nouveaux looks. La maxi palette offre un bel éventail de couleurs.

Si vous avez déjà vos couleurs fétiches, choisissez une palette spécialisée avec une sélection de teintes assorties qui vous va au regard.

Envie de couleurs et de paillettes, craquez pour une palette Sephora x Marion Caméléon (en promo à -25%). Vous ne passerez pas inaperçue !

Enfin, si vous souhaitez emporter votre palette partout avec vous pour les retouches maquillage, les mini-palettes seront simplement parfaites !

Cette promo palettes est terminée ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans maquillage annoncés sur le blog !

