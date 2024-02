Box beauté Glowria de février 2024 : Last Drink

Ambiance soirée festive pour la nouvelle box Glowria de février 2024. Vous reprendrez bien quelques essentiels beauté pour la route ?

La Box Glowria de février 2024 : le coffret

Après un Dry January, Glowria vous propose de prendre un dernier verre. Nous voila projetées au Glowria Lounge dans une ambiance musicale tendance. Que vous soyez lancée dans une danse endiablée sous les lustres étincelants ou confortablement installée dans un fauteuil en velours rouge à siroter un délicieux cocktail, vous retrouverez toute l’ambiance de cette soirée dans cette nouvelle box beauté.

La Box Glowria de février 2024 : le contenu

A l’ouverture du coffret, on découvre une routine pétillante composée de 5 produits full size d’une valeur totale de plus de 100 €.

Découvrons donc le cocktail de produits de la box en détail :

le sérum hydratant à l’acide hyaluronique pour le visage et le cou Warda Luxury Skincare

Format tube de 30 ml

Format tube de 30 ml le savon exfoliant corps Violet Gin Tonic Merci Handy

Format pain de 100 g

Format pain de 100 g le vernis à ongles teinte Champagne Inuwet

le crayon yeux teinte marron Expresso Martini Bang Beauty

une lime à ongles en verre de couleur Cosmopolitan Glowria

Cette box beauté Last Drink est proposée au prix de 24,90 € seulement, livraison offerte.

L’abonnement Glowria

La box Glowria de février vous fait déjà envie et vous en voulez plus ? Rejoignez la communauté Glowria !

Abonnez-vous et recevez chaque mois un coffret de 5 produits au format de vente pour 16,50 € seulement, livraison gratuite.

