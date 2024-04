Box beauté Glowria d’avril 2024 : Sweet Food Good Mood

Beauté et gourmandise sont au rendez-vous de la nouvelle box Glowria d’avril 2024. Zoom sur sa sélection de soins délicieux.

La Box Glowria d’avril 2024 : le coffret

Après Pâques et ses chocolats, voici avril et sa box beauté gourmande !

Ce mois-ci, la boite Glowria affiche de belles pâtisseries, charlotte aux fraises, gâteaux à la crème, chocolat liégeois et quelques fruits sucrés, illustrant à merveille la devise « Sweet Food, Good Mood ».

La box Glowria d’avril 2024 : le contenu

A l’ouverture du coffret, on découvre une routine de soins complète composée de 5 produits full size d’une valeur totale de plus de 110 €.

Soin du visage, soin du corps, maquillage et compléments alimentaire, tous les produits de la box proposent une note gourmande.

Découvrons en détail les produits de la box Glowria :

la crème corps pain d’épices Poreia

un soin corporel riche en glycérine et huiles végétales hydratantes pour une peau réparée et délicatement parfumée.

Format tube

un soin corporel riche en glycérine et huiles végétales hydratantes pour une peau réparée et délicatement parfumée. Format tube le gommage corps amande et vanille Laurens Skincare

un exfoliant enrichi en aloe vera et vitamine C pour une peau éclatante

Format tube de 100 ml

un exfoliant enrichi en aloe vera et vitamine C pour une peau éclatante Format tube de 100 ml le blush peau de pêche DHA DWTN Paris

Format tube

Format tube les gummies beauté cheveux, ongles et peau, goût framboise sans sucre Mium Lab

Des compléments alimentaires triple action à l’acide hyaluronique et vitamine B8.

Format pot de 42 gummies

Des compléments alimentaires triple action à l’acide hyaluronique et vitamine B8. Format pot de 42 gummies le baume à lèvres à la pastèque Bellapierre

Format tube

Cette box beauté Divine est proposée au prix de 24,90 € seulement, livraison offerte.

Je la veux !

L’abonnement Glowria

La box Glowria de mars vous fait déjà envie et vous en voulez plus ? Rejoignez la communauté Glowria !

Abonnez-vous et recevez chaque mois un coffret de 5 produits au format de vente pour 16,50 € seulement, livraison gratuite.

Je m'abonne !

Aussi en ce moment chez Glowria :

MAC x Glowria : box maquillage en édition limitée

MAC et Glowria s’associent pour proposer une box beauté spéciale maquillage. Son contenu : 4 produits iconiques à prix doux.

Je la veux !

J’aime ça : J’aime chargement…