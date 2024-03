Box beauté Glowria de mars 2024 : Divine

La nouvelle box Glowria de mars 2024 nous plonge dans l’univers des divinités grecques. Réveillez la déesse qui sommeille en vous !

La Box Glowria de mars 2024 : le coffret

A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, Glowria nous emmène jusqu’au Mont Olympe pour nous transformer en femme d’exception !

Pour y parvenir, elle édite un magnifique coffret intitulé « Divine« . Cette boite est joliment illustrées de femmes battantes et lumineuses

Elle contient tout ce qu’il faut pour booster notre confiance.

La Box Glowria de mars 2024 : le contenu

A l’ouverture du coffret, on découvre une routine de soins complète composée de 5 produits full size d’une valeur totale de près de 150 €.

Soin du visage, soin du corps, soin capillaire, maquillage et accessoire, tout y est !

Découvrons son contenu en détail :

l’embelliseur capillaire sans rinçage Hair Primer Kurl Nectar Les Secrets de Loly

une crème réparatrice cheveux aux 10 actifs survitaminés Format tube de 100 ml le cryo-exfoliant visage équilibrant texture sorbet Symbiosis London

un gommage enrichi en acide hyaluronique et extrait glycolique de papaye Format tube de 50 ml la lotion micellaire HA-Like Laboratoires DermEden

une eau hydratante, nettoyante et démaquillante adaptée aux peaux sensibles Format flacon de 100 ml le mascara noir Oh my Eye Paese

Il allonge, épaissit et recourbe les cils Format flaconnette de 8 ml les cocons de soie exfoliants Silk Beauty Sleeping Club

Cette box beauté Divine est proposée au prix de 24,90 € seulement, livraison offerte.

L’abonnement Glowria

La box Glowria de mars vous fait déjà envie et vous en voulez plus ? Rejoignez la communauté Glowria !

Abonnez-vous et recevez chaque mois un coffret de 5 produits au format de vente pour 16,50 € seulement, livraison gratuite.

