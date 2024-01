Ventes privées Petite Mendigote : jusqu’à -50%

La boutique Petite Mendigote vient de lancer ses ventes privées : la collection automne hiver affiche des réductions jusqu’à 50%. On en profite !

Les ventes privées Petite Mendigote

C’est parti pour une session shopping mode avec plein de pépites tendances disponibles à prix légers.

Si comme moi, vous avez admiré la collection automne hiver 2023 Petite Mendigote au fil des capsules, direction l’e-shop sans tarder… Nul besoin d’invitation ! Les ventes privées pré-soldes sont ouvertes à tous. C’est le moment idéal pour craquer et s’offrir de jolis looks de saison sans se ruiner !

En rayon, une sélection de robes élégantes, de tops glamour, de jolies blouses et chemisiers, de mailles, de jupes courtes ou longues, pantalons city, sont proposés avec des remises de 20%, 30%, 40% et jusqu’à 50 %.

Et avec ceci ? On complète nos looks d’hiver avec les accessoires de la collection aussi remisés.

C’est le cas pour des chaussures et boots, des sacs à main et sacs à bandoulière, des cabas, des bananes, des pochettes et petite maroquinerie, des ceintures et des casquettes.

Les ventes privées Petite Mendigote, c’est jusqu’au 9 janvier 2024, veille des soldes d’hiver.

A noter : la livraison de votre commande est offerte en France métropolitaine dès 150 € d’achat.

