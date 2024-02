Ajoutez une touche de style à votre shoesing grâce à cette vente privée de chaussures Avril Gau. La marque créative présente sa collection à prix cassé.

Avril Gau

Après avoir dessiné des souliers pour des marques prestigieuses, Avril Gau a lancé sa marque éponyme en 2002.

Elle propose ainsi des collections toutes féminines de chaussures et maroquinerie.

Style, qualité et confort sont au rendez-vous avec des modèles élégants aux lignes sophistiquées avec une pointe d’originalité.

La vente privée de chaussures Avril Gau

Avril Gau vient présenter ses collections en vente privée. C’est chez BazarChic que l’on vient admirer ses beaux souliers et craquez pour une paire pour l’été.

On y retrouve des modèles pour toutes les saisons : des sandales plates, à semelles compensées et à talons, des mules et claquettes, des escarpins classiques, ouverts et sling-back, des babies et salomés, des mocassins à talons, des ballerines, ainsi que quelques bottines et chelsea boots.

Ces chaussures sont réalisées en cuir, velours de cuir, et déclinées dans des coloris sobres, pop et métallisés.

Coup d’œil à quelques paires à s’offrir sur cette vente privée :

Toutes ces belles chaussures affichent des réductions autour de 65%.

La vente privée Avril Gau est ouverte chez BazarChic jusqu’au 25 février 2024.

