Vente privée Nike : chaussures de sport et sneakers lifestyle

Nike déballe ses chaussures en vente privée. C’est l’occasion de compléter votre shoesing de baskets sportives et de sneakers tendance !

La vente privée de chaussures Nike

C’est le bon plans shopping à ne pas manquer pour s’offrir une paire de Nike pour pas trop cher ! Direction le site BazarChic pour profiter de réductions sur un grand choix de chaussures stylées signée de swoosh.

En rayon, plein de modèles pour femme et homme, des baskets lifestyle pour le quotidien, des sneakers sophistiquées pour les amateurs mais aussi des chaussures de sport.

Les connaisseurs retrouveront leurs modèles préférés parmi les Air Force, Air Jordan, Air Max, Huarache, Waffle, Renew, React, Cortez, Racer, Fontanka, Court Vision…

Coup d’œil à quelques chaussures disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces chaussures Nike sont proposées à prix réduits. Le pourcentage de réduction dépend du modèle.

La vente privée Nike est ouverte chez BazarChic jusqu’au 4 mars 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de chaussures Nike ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

La vente privée Nike est terminée ?

Retrouvez les collections sportswear et chaussures Nike chez Spartoo.

