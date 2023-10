Vente privée Taboo : bijoux de pierres naturelles

Couleurs, fantaisie et tendance sont au rendez-vous de cette vente privée Taboo. Adoptez ses jolis bijoux de pierres naturelles à prix doux !

Les bijoux Taboo

Taboo crée des collections de bijoux féminins d’inspiration ethnique tendance hippie chic. Ses bracelets, colliers, bagues et boucles d’oreilles sont réalisés en laiton doré à l’or fin 18 carats et ornés de perles colorées, pierres naturelles et talismans. Il y en a de toutes les couleurs : amazonite, turquoise, tourmaline, onyx, nacre, lapis lazuli, malachite, labradorite, améthyste, aventurine, émeraude, agate, opale, pierre de lune…

La vente privée de bijoux Taboo

Ajoutez une touche ethnique à vos looks avec les bijoux Taboo. La marque expose ses collections élégantes et colorées en vente privée chez BazarChic.

On y retrouve un grand choix de créations :

des bijoux de fines perles heishi multicolores tendance surfeur,

des bracelets et colliers mixant pierres naturelles et ornements dorés de formes diverses au style bohème,

des scarabées porte-bonheur à porter en pendentif sur chaine ou en cabochon sur une bague,

des bracelets joncs décorés de fils de couleurs,

des boucles d’oreilles pendantes et créoles enfilées de perles,

des bagues fantaisie serties de pierres scintillantes.

Zoom sur quelques jolis bijoux disponibles sur cette vente privée :

Tous ces bijoux affichent d’énormes réductions, autour de 75%.

La vente privée Taboo est en cours chez BazarChic jusqu’au 15 octobre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux Taboo ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Taboo est terminée ?

Retrouvez un grand choix de créations chez Mes Bijoux.

Jetez aussi un œil aux bons plans bijoux annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…