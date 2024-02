Nouvelle collab’ chez Petite Mendigote qui présente de bien jolies ballerines en velours réalisées avec la marque espagnole Cayumas.

Cayumas

Originaire de Madrid, Cayumas est une marque espagnole de chaussures authentiques et artisanales.

Inspirée par les friulanes vénitiennes, elle créée des collections de souliers pour toute la famille.

Ses pièces phares, des slippers et furlanes, sont fabriquées à la main en Italie.

Les ballerines Petite Mendigote x Cayumas

Les deux marques s’associent pour compléter notre dressing printemps-été de souliers intemporels. Le savoir-faire Cayumas rencontre les imprimés Petite Mendigote pour composer deux jolies paires de ballerines à la fois originales et intemporelles.

Ces dernières sont confectionnées à l’ancienne, à la main, par des artisans italiens, avec des matériaux organiques ou upcyclés.

Le textile extérieur est du velours de coton bio. La doublure est en coton. La semelle intérieure est en coton imprimé.

Les semelles extérieures sont quant à elles fabriquées à partir de caoutchouc recyclé issu de roues de vélo.

Ces chaussures plates ferment par une bride réglable façon babies.

Les ballerines Petite Mendigote x Cayumas sont disponibles de la pointure 37 à 41.

Elles sont en vente en édition limitée au prix unique de 120 €.

Les ballerines à bride Léopard en velours ocre, semelles imprimées de motifs animaliers, 120 €

Je les veux !

Les ballerines à bride Flora en velours bleu, semelles imprimées de motifs floraux, 120 €

Je les veux !

