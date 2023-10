Vente privée UGG Australia : chaussures et bottes fourrées

UGG propose en vente privée ses bottes fourrées super stylées à prix légers. On craque pour leur confort et on les chausse pour garder nos pieds bien au chaud tout l’hiver !

Les bottes UGG

Créées au bout du monde et largement importées aux Etats-Unis, ces bottes fourrées iconiques en peau de mouton véritable ont voyagé dans le monde entier. Tellement tendances qu’elles sont portées en toutes saisons, aussi bien les pieds dans la neige que sous le soleil de la Californie, puisque même les stars hollywoodiennes les ont adoptées…

Souvent imitées, leur qualité et leur style ne sont jamais égalés.

La vente privée UGG

Cette vente privée UGG est l’occasion de se shopper une paire de boots sans trop casser sa tirelire.

On y trouve, pour femme, homme et enfant, de jolis modèles classiques ou fantaisie, à sequins, cuir métallisé ou pailleté, motifs animaliers, chaînes, rubans et nœuds, pompons, zip ou boucle…

Zoom sur quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

La collection UGG, c’est aussi des bottines de ville et chelsea boots, des baskets aux lignes sportives et sneakers, des sandales et des chaussons confortables au style original.

Toutes ces bottes et chaussures sont à prix légers.

La vente privée UGG est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 octobre 2023.

Recevez rapidement vos nouvelles chaussures d’hiver ! BazarChic prévoit une expédition de votre commande sous 72 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bottes fourrées UGG ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée UGG est terminée ?

Retrouvez toute la collection sur la boutique en ligne UGG.

Jetez aussi un œil aux bons plans bottes fourrées annoncés sur le blog !

