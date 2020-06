Naf Naf et son grand méchant look reviennent en vente privée !

Naf Naf, c’est la marque de fringues qu’on l’aime depuis toujours. On adore sa mode tendance au style frais et élégant. Alors on fonce faire un petit tour sur cette vente privée pour profiter des petits prix !

La vente privée Naf Naf

Avis aux modeuses : Naf Naf et son grand méchant look reviennent en vente privée !

C’est l’occasion de faire le plein de robes ! Il y en a des tonnes et pour tous les styles. Des robes de fêtes, des robes bustier glamour, des robes longues chics ou bohèmes, des robes city ou robes casual…

Voici quelques exemples de robes courtes, midi ou longues, une jolie palette de couleurs et de bien beaux imprimés :

Avec ça, des jolis tops, des blouses et chemises, des jupes classiques, fleuries, à volants, des pantalons et shorts aux coupes sympas, des petits pulls fantaisie aux détails ultra féminins, des vestes élégantes, blazers, trenchs et perfectos en cuir.

Bref, c’est une belle sélection de pièces trendy nous attend à petits prix pendant la vente privée Naf Naf !

BazarChic affiche des réductions autour de 60%. La vente privée est ouverte jusqu’au 25 juin 2020.

Profitez vite de vos nouveaux looks ! BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 72 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les looks Naf Naf. Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

