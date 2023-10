Vente privée Furla : maroquinerie italienne

Furla présente en vente privée ses lignes maroquinerie élégantes et créatives. Craquez pour un beau sac italien à prix doux !

Furla

Furla est une marque italienne de maroquinerie haut de gamme. Créée en 1927 par Aldo Furlanetto, elle propose des lignes de sacs et accessoires modernes et élégants.

L’entreprise familiale mise sur les matières nobles et la qualité de fabrication pour proposer des collections exclusives.

Le style est authentique, les lignes sobres et les détails créatifs. Le tout donne des sacs fonctionnels et contemporains.

La vente privée Furla

C’est chez Showroomprive que la marque italienne présente sa collection maroquinerie le temps d’une vente privée. C’est le moment de s’offrir un beau sac à prix doux !

En rayon, on découvre un immense choix de sacs tous formats, pochettes et petits sacs à bandoulière chaîne, sacs à main, sacs portés épaule ou crossbody, sacs seau, cabas, sacs à dos et bananes.

Côté matière : du cuir grainé, matelassé, texturé effet croco ou imprimé motif serpent, de la moumoute, de la toile façon tapisserie, du textile satiné

Côté détails : des motifs animaliers ou floraux, des pompons.

Coup d’oeil à quelques sacs disponibles sur cette vente privée :

Ces sacs sont accompagnés de petite maroquinerie, portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, compagnons et trousses zippées.

Toute la collection affiche des réductions autour de 50%.

La vente privée Furla est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 octobre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour un sac Furla ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

La vente privée Furla est terminée ?

Retrouvez un grand choix de sacs chez Gsell.

Jetez aussi un œil aux bons plans sacs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

J’aime ça : J’aime chargement…