Préparez vos ongles pour une nouvelle saison de toute beauté avec cette vente privée Essie ! La marque experte de la manucure aux Etats-Unis nous y dévoile un grand choix de vernis à ongles ultra-tendances à petits prix.

La vente privée Essie

Essie expose ses jolis vernis à ongles chez Showroomprivé le temps d’une vente privée.

On y retrouve sa ligne classique formule longue tenue et ses vernis Gel Couture aux flacons vrillés.

Craquez pour ses vernis disponibles dans un bel éventail de teintes subtiles. Choisissez vos coloris de la saison parmi ces flacons aux couleurs nude, vives, acidulées, nacrées, métallisées, pailletées.

Toutes ces jolies couleurs sont accompagnées de soins pour les ongles : base, huile pour cuticules, gouttes de séchage et top coat.

Profitez de réductions autour de 50% sur l’ensemble des produits.

La vente privée Essie est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 10 juin 2020 à 8h.

Profitez bien vite de vos nouveaux vernis Essie ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les vernies à ongles Essie ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Essie est terminée ?

Retrouvez toute la collection de vernis, coffrets et soins Essie sur L’Oréal Paris. Et profitez de l’offre du moment : un mini top coat offert et la livraison gratuite avec le code promo essie pour l’achat de 2 articles Essie.

