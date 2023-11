Vente privée Sorel : mettez vos pieds au chaud cet hiver

Créée sur les plaines du Canada, la marque Sorel fabrique des bottes capables d’affronter toutes les intempéries de l’hiver. Les collections femme, homme et enfant arrivent en vente privée. C’est l’occasion de compléter notre shoesing de saison avec ces modèles à prix réduits.

La vente privée Sorel

Chausser des bottes Sorel, c’est s’assurer de garder les pieds au sec et bien au chaud sous la pluie, dans la neige, en rando, à la montagne…

Leurs points fort, un chausson en caoutchouc imperméable, de larges anneaux pour un laçage facile.

En plus d’être confortables, certains modèles sont carrément dans la tendance, avec leur beau cuir lisse ou suédé et leur revers fourrure.

Direction BazarChic pour se chausser bien chaud sans se ruiner. On trouve sur cette vente des bottes fourrées et après-ski, des boots de neige et bottes de pluie, des chaussures de randonnée imperméables et des baskets aux lignes futuristes. On en profite pour équiper toute la famille.

Zoom sur quelques chaussures et bottes Sorel disponibles sur cette vente privée :

Sorel nous tient chaud aux pieds aussi à la maison avec ses chaussons doublés polaire, fourrure synthétique et mules fluffy.

La vente privée Sorel est ouverte chez BazarChic jusqu’au 19 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de bottes Sorel ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

