Vente privée Simone Pérèle : lingerie et maillots de bain

Simone Pérèle crée la lingerie fine de la femme épanouie. La marque parisienne nous dévoile en vente privée ses lignes séduction. On fonce y découvrir ses jolis dessous à prix doux.

Simone Pérèle

Simone Pérèle, corsetière parisienne, lança sa marque éponyme en 1948. Elle fabriquait alors des soutiens-gorge sur-mesure.

L’entreprise de lingerie se développa et Simone Pérèle proposa des créations féminines au fil des innovations et des tendances.

Ses modèles phares :

– le soutien-gorge Soleil popularisé par Brigitte Bardot, en 1961

– le soutien-gorge Pétale, lingerie invisible sans armature, en 1968

– la parure Papillon, premier ensemble assortie soutien-gorge et culotte, en 1973

Aujourd’hui, Simone Pérèle est toujours au top des tendances et compose des collections lingerie haut de gamme pour toutes les femmes.

La vente privée Simone Pérèle

Rendez-vous chez Showroomprivé pour admirer les créations signées Simone Pérèle et s’offrir de belles parures à petits prix !

Des pièces de lingerie raffinées, ornées de belles broderies et de dentelles délicates défilent sous nos yeux émerveillés…

On profite des réductions pour se composer des ensembles élégants pour le jour et la nuit, parmi ces jolis beaux soutiens-gorge, ces bodys glamour, ces shortys et culottes, tangas et strings, ces nuisettes légères et kimonos soyeux, ces tops et caracos, shorts et pantalons d’intérieur.

Zoom sur quelques belles pièces et ensembles lingerie à composer sur cette vente privée :

Et pour les beaux jours, Simone Pérèle propose sa ligne balnéaire. On choisit notre maillot de bain de l’été parmi des modèles une pièce et deux pièces en mix and match.

On aime les coupes tendance aux lignes parfaites qui subliment la silhouette. Quelques détails ajoutent une touche de fantaisie. On opte pour de l’uni ou des motifs végétaux exotiques.

Coup d’œil à quelques jolis maillots disponibles :

Lingerie et maillots de bain affichent des réductions autour de 50%-60%. C’est l’occasion de s’offrir de belles pièces à prix légers.

La vente privée Simone Pérèle est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 mars 2024 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la lingerie délicate signée Simone Pérèle ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Simon Pérèle est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie Simone Pérèle chez Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…