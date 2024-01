Vente privée de lingerie Brigitte Bardot : dessous glamour

Tendance rétro et glamour sont au rendez-vous de cette vente privée de lingerie signée Brigitte Bardot. Craquez pour ces dessous à prix doux !

Brigitte Bardot Lingerie

Brigitte Bardot est une marque française de lingerie qui rend hommage à l’icone des années 1950-70.

Belle, libre, naturelle et rayonnante, l’actrice, chanteuse et muse a inspiré des pièces de lingerie ultra féminines, au style rétro et glamour.

Les collections Brigitte Bardot sont conçues dans les ateliers du groupe V2D, spécialiste de la lingerie et de la corsetterie, situé dans les Hauts de France.

Toutes ses pièces sont certifiées Oeko-Tex.

La vente privée de lingerie Brigitte Bardot

Motifs floraux romantiques, imprimé vichy esprit rétro, dentelle, nœuds de satin et broderies s’affichent sur les pièces de lingerie signées des initiales BB qui défilent en vente privée.

La marque nous présente chez Showroomprivé ses collections à prix doux.

On se compose de beaux ensemble parmi ces soutiens-gorge classiques, à balconnet, ampliformes, et ses culottes, shortys, strings et tangas.

Coup d’œil à quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

La lingerie de jour est accompagnée de maillots de bain et de lingerie de nuit : nuisettes légères en textile fleuri, satin ou voile, et pyja-shorts.

Toute la collection affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée de lingerie Brigitte Bardot est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 31 août 2023.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un ensemble lingerie Brigitte Bardot ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Brigitte Bardot est terminée ?

Retrouvez un grand la lingerie Brigitte Bardot chez La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

