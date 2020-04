Kipling revient en vente privée avec ses sacs à langer

Connue pour ses sacs légers et pratiques, Kipling revient en vente privée pour nous présenter sa gamme de sacs à langer à petits prix !

La vente privée de sacs à langer Kipling

Fans de la marque au petit singe et de ses sacs légers et pratiques ? Vous avez peut-être déjà pu profiter de la vente privée de sacs Kipling.

Kipling revient en vente privée pour présenter aux futurs et jeunes parents sa gamme de sacs à langer. C’est chez Bebe Boutik, le site de ventes privées spécialisé puériculture, que ça se passe !

On reconnait le design Kipling : des lignes basiques et plein de poches, pour un sac à langer fonctionnel.

Côté style, on a le choix entre des coloris sobres, des petits motifs, des teintes métallisées.

Et côté format, on retrouve le traditionnel sac à langer à porter à la main ou à l’épaule, la version cabas ou le sac à dos.

A noter : de nombreux sacs sont mixtes. Papa aussi peut porter le sac à langer ! 😉

Coup d’œil à l’intérieur d’un sac à langer Kipling :



Ses points forts du sac à langer Kipling :

un sac léger à bandoulière réglable

un matelas à langer facile à nettoyer

un porte biberon

un porte tétine

des poches intérieures pour y ranger couches et lingettes

des compartiments pour téléphone, stylos, portefeuille

encore un peu de place pour y glisser des vêtements de rechange et un doudou

Ces sacs à langer sont accompagnés de quelques sacs isothermes tout aussi pratiques en vadrouille.

Bebe Boutik affiche des remises de plus de 50% sur l’ensemble des modèles présentés.

La vente privée de sacs à langer Kipling est ouverte jusqu’au 23 avril.

L’expédition de votre commande est prévue sous 72 heures.

Cette vente privée est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans puériculture annoncés sur le blog !

