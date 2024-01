Vente privée Kipling : sacs et bagages légers et pratiques

Kipling crée des lignes de sacs et bagages essentiels, pratiques et casual. La marque belge arrive en vente privée avec des pièces pour le quotidien et les voyages.

La vente privée Kipling

Adoptez un petit singe ! et surtout le sac auquel il est accroché.

La mascotte Kipling dans sa version peluche, boule de poil ou breloque métal s’affiche sur tous les sacs de la marque.

Kipling crée des collections de sacs pratiques et légers qui nous accompagnent partout !

Pour le quotidien : des sacs à main, cabas et sacs shopping, sacs à bandoulière et sacs à dos, accompagnés de petite maroquinerie.

Pour les enfants : sacs à dos fun et colorés pour petits et grands, des cartables classiques ou à roulettes et des trousses à crayons.

Pour les globe trotters : des sacs de voyage fourre-tout ou à roulettes, des valises au format cabine, moyen et long voyage, et des trousses et vanitys.

Ces modèles sont présentés dans un beau choix de coloris sobres, unis, chinés, métallisés ou à motifs légers. Ils sont tous à petits prix, alors on en profite pour s’équiper.

La vente privée Kipling est ouverte chez BazarChic jusqu’au 4 février 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un sac Kipling ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

En savoir plus sur la marque Kipling

Kipling mise sur le côté pratique et la légèreté de ses sacs. Même pour sa collection bagages.

Zoom sur la valise Kipling avec le tuto vidéo comment la préparer pour voyager presque léger :



Cette vente privée Kipling est terminée ?

Retrouvez les sacs Kipling chez Sarenza.

