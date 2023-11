Vente privée Moon Boot : les bottes lunaires stars de la montagne

Elles ont fait fureur dans les années ’80 et elles reviennent au top de la mode cette saison. On les trouve dans tous les e-shops tendance et maintenant chez BazarChic à l’occasion d’une vente privée Moon Boot.

La vente privée Moon Boot

Il faut dire que les célèbres Moon Boots n’ont pas pris une ride. Les modèles classiques n’ont d’ailleurs pas changé et gardent leur design unique et leur touche vintage.

Ce sont les bottes des astronautes qui ont inspiré les créateurs italiens de la marque Tecnica. L’épaisse semelle de ces après-ski innovants protègent efficacement les pieds du froid. En plus, les Moon Boots sont légères et confortables. Bref, autant de détails qui en font les bottes idéales pour marcher dans la neige, se promener en montagne et frimer en station pendant les vacances d’hiver !

La collection Moon Boot s’est par ailleurs enrichie de bottes un brin plus citadines, en cuir et velours de cuir. Mais la fantaisie est tout de même au rendez-vous avec des modèles à franges, à pompons, en fausse fourrure, à motifs, métallisés ou colorés et délicieusement rétro !

A noter également, la Moon Boot se fait maintenant en bottes basses ou montantes.

Zoom sur mes bottes coups de cœur disponibles sur cette vente privée :

Découvrez une belle sélection de bottes de neige pendant la vente privée Moon Boot. Les modèles pour femme, homme et enfant y sont proposés à prix réduits jusqu’au 7 décembre 2023.

