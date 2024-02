L’Oréal Professionnel offre un large choix de soins capillaires. Trouvez la gamme spécifique pour sublimer vos cheveux !

Les soins capillaires L’Oréal Professionnel

Inutile de vous présenter L’Oréal ! Le groupe spécialiste de la cosmétique est leader en France.

Créée en 1909, la marque est aujourd’hui présente sur tous les créneaux de la beauté : soins du visage, soins capillaires, coloration et maquillage.

Mais saviez-vous qu’à l’origine de l’empire L’Oréal, Eugène Schueller lança les premières teintures inoffensives pour cheveux ?

Le soin capillaire est le cœur de métier de la marque qui n’a cessé de développer des produits innovants et efficaces pour prendre soin de nos cheveux.

Et si les produits L’Oréal sont utilisés par les professionnels en salon de coiffure, coloristes et coiffeurs, ils sont maintenant présents dans de nombreuses salles de bain.

Reconnus pour leur performance, on les aime aussi pour leurs textures et senteurs.

Choisir sa gamme L’Oréal Professionnel Série Expert

L’Oréal Professionnel propose des routines complètes de soins pour tous les types de cheveux. Elles se composent de shampoings, crèmes, masques, sprays, huiles… Ces produits spécifiques traitent chaque problématique capillaire.

Obtenez des résultats professionnels grâce aux produits L’Oréal. Mais pour cela, il faut identifier quels soins répondent au mieux aux besoins de vos cheveux.

Voici les gammes phares Série Expert de la marque L’Oréal Pofessionnel à choisir selon votre nature de cheveux :

La gamme Vitamino Color s’adresse aux cheveux méchés et colorés. Ces soins fixent la couleur et la protègent pour plus d’éclat et de brillance. De quoi prolonger votre coloration sans affadissement.

La gamme Curl Expression prend soin des chevelures bouclées, frisées et crépues. Ces produits riches en glycérine végétale offre une hydratation intense et longue durée. Objectif : des boucles bien dessinées.

La gamme Absolut Repair est idéale pour les cheveux secs, abimés et cassants. Sa formule riche en protéine répare et restructure la fibre capillaire pour des cheveux plus forts.

La gamme Metal Detox est un traitement exclusif. A utiliser après coloration ou balayage, ces soins nettoient en douceur la fibre et élimine l’accumulation de particules de métal. Le résultat : des cheveux doux et brillants.

La gamme Pro longer est l’alliée des cheveux longs et très longs. Prenez soin de vos longueurs avec ces soins riches en acides aminés et Filler A-100. La fibre est épaissie et les cheveux sont plus forts jusqu’aux pointes.

La gamme Liss Unlimited vient dompter les cheveux. Enrichis en Prokératine et en huiles de kukui et d’onagre, ces soins lissants forment une barrière contre l’humidité et disciplinent ainsi la chevelure. Adieu cheveux rebelles et les frisottis.

La gamme Blondifier Gloss va illuminer vos cheveux blonds, décolorés ou méchés. Sa formule riche en polyphénols hydrate et révèle la couleur, sans reflets jaunes.

La gamme Volumetry vient booster les cheveux fins. Les actifs vont restructurer et soutenir les cheveux pour donner un effet volume immédiat. Exit les coiffures raplapla !

Les produits L’Oréal Professionnel sont disponibles à la vente à l’unité ou en coffrets routine.

Vous pourrez vous les procurer chez votre coiffeur habituel ou boutique spécialisée en ligne sur www.peyrouse-hair-shop.com.

