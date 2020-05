Vente privée La Perla : lingerie de luxe à prix doux

Osez la lingerie de luxe à l’italienne ! Craquez pour ces jolis dessous, sophistiqués et glamour, à prix doux sur cette vente privée La Perla.



La vente privée La Perla

La Perla crée des lignes de lingerie de luxe que l’on ne peut s’empêcher d’admirer. Après nous avoir proposés ses maillots de bain en vente privée, la marque italienne revient pour nous faire rêver, avec ses pièces raffinées pour le jour et la nuit.

Les coupes sont ultra originales, les détails travaillés. La Perla mixe tulle transparent, dentelle fine, broderies délicates, textile satiné, légers motifs pour créer des pièces de lingerie qui affichent luxe et savoir-faire artisanal.

Soutiens-gorge, corsets chics et bodys glamour, guêpières et porte-jarretelles, serre-taille, bas et jarretières, culottes et strings composent des parures élégantes.

Voici quelques pièces de lingerie disponibles sur cette vente privée :

Cette vente privée propose aussi un rayon homewear. On y shoppe, pour la nuit et les moments détente à la maison, des nuisettes légères, robes élégantes, tops délicats, jupes et jupons, panties et shorts, ainsi que des tenues d’intérieur sophistiquées qui jouent avec la transparence.

Monsieur aussi peut y faire son shopping underwear parmi la collection masculine composée de slips, boxers et caleçons, T-shirts, pantalons de pyjama, bermudas et chaussettes.

Toute cette lingerie de luxe affiche de folles réductions !

La vente privée La Perla est ouverte chez BazarChic jusqu’au 31 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la vente privée La Perla ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée La Perla est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



A lire aussi sur Shopping Addict :

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr