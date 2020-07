Vente privée de maillots de bain La Perla : le luxe version plage

Grand nom de la lingerie italienne, La Perla nous dévoile en vente privée ses collections maillots de bain et beachwear pour homme et femme. Cet été, optez pour un maillot de bain de luxe à prix doux !

Les maillots de bain La Perla à prix doux

Le site de ventes privées BazarChic nous propose ici des maillots de bain La Perla ultra chics !

Les modèles féminins une pièce et deux pièces affichent des coupes modernes et des détails élégants. Ils sont joliment décorés d’empiècements de tulle légèrement transparents, de laçages originaux, de texture effet écailles, de fronces, de nouettes sur les côtés des culottes, de liens et franges, brodés de perles facettées…

Certain modèles affichent des motifs floraux colorés ou géométriques tendance rétro.

On retrouve la ligne Graphique Couture aux détails tendance lingerie.

La collection swimwear est accompagnée de tenues de plage, caftans, paréos, tops, robes, jupes et shorts.

Le tout est disponible à prix doux.

Quant à la collection homme, elle se compose de slips, boxers, et de shorts de bains courts ou longs unis, bicolores ou aux imprimés fantaisie.

La vente privée de maillots de bain La Perla est ouverte jusqu’au 16 avril 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un maillot de bain La Perla ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de maillots de bain La Perla est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie et bain La Perla chez Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping maillots de bain annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr