Vente privée KitchenAid : Facilitez-vous la cuisine

Envie de vous faciliter la préparation des repas ? Equipez-vous d’appareils d’aide culinaire sur cette vente privée KitchenAid !

KitchenAid

Marque américaine de robots de cuisine, KitchenAid propose une large gamme de petit électro-ménager d’aide à la préparation culinaire.

Elle mise sur le design de ses appareils et sur la durabilité des matériaux, comme l’acier inoxydable, pour proposer des articles robustes de qualité.

La vente privée KitchenAid

Le spécialiste américain du petit électroménager de cuisine propose en vente privée une gamme complète de robots et appareils bien utiles pour notre quotidien.

Besoin d’un peu d’aide en cuisine ? Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour vous équiper et profiter de réductions ! KitchenAid a en rayon tout ce qui faut pour le petit déjeuner et la préparation des repas, de recettes et pâtisseries :

des robots ménagers multi fonctions, robots pâtissiers et accessoires

des mixeurs, hachoirs, râpes et batteurs électriques

des blenders, presse-agrumes et extracteurs de jus

des bouilloires électriques et sans fil

des grille-pains

des balances de cuisine électroniques

Design moderne ou rétro, les appareils KitchenAid s’adaptent au style de votre cuisine.

La vente privée KitchenAid est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 4 décembre 2023 à 8h.

Showroomprivé prévoit une expédition rapide sur cette vente.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Equipez-vous en petit électroménager KitchenAid ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

