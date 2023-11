Accessoires design pour cuisine tendance

Ajoutez une touche de design avec ces quelques accessoires, petit électroménager, vaisselle et ustensiles aux lignes tendance.

Les accessoires indispensables pour une cuisine design

Envie d’équiper votre cuisine avec style pour allier plaisir des yeux et gourmandise ? Voici quelques belles idées d’accessoires pour ajouter du design à vos moments de préparation culinaire et de dégustation.

Un robot de cuisine pratique et design

Le robot culinaire multifonction est la star de nombreuses cuisines et trône fièrement sur le plan de travail. Les marques d’électroménager rivalisent pour proposer des appareils pratiques et beaux.

Ainsi KitchenAid lance de nouvelles éditions de son iconique robot pâtissier dans des teintes inédites pour satisfaire toutes les envies de design.

Des bouilloires et grille-pain aux lignes rétro

Autres appareils phares de la cuisine, bouilloire et grille-pain affichent aussi de belles lignes inspirées du design des années 50.

Vous trouverez les bouilloires les plus design chez Smeg ou Alessi. Quant aux grille-pain, Russell Hobbs en a fait sa spécialité.

Du design à l’heure du café et du thé

Bodum mixe design scandinave et art du café à l’italienne pour proposer des ustensiles originaux, pratiques et de qualité.

Si son produit phare est l’emblématique cafetière à piston Chambord, la marque de Copenhague propose aussi toute une gamme de services à thé.

Des ustensiles en bois pour un service nature

La nature a toujours sa place dans notre cuisine. Bois et bambou y apportent une teinte chaude.

La marque danoise Bloomingville propose de beaux accessoires de cuisine, couverts de service, bols et saladiers, planches à découper en bois.

Design et couleurs se mettent à table

Si le blanc reste une teinte tendance, on aime aussi ajouter de la couleur pour égayer nos tables.

Ainsi Björn propose ses assiettes Pattern à motifs colorés en mix and match. De son côté, Ekobo conçoit des services pour la table et les repas nomades dans des coloris épicés.

J’aime ça : J’aime chargement…