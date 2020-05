KangaROOS chausse toute la famille en vente privée

Voilà bien une vente privée de chaussures qui va nous faire bondir de joie ! KangaROOS vient chez Private Sport Shop pour chausser toute la famille à prix légers.

La marque KangaROOS

Son nom lui vient de ses premiers modèles : des chaussures de running avec une poche.

Ces baskets pratiques, permettant aux joggers de ranger leurs clés pour aller courir, ont fait le succès de la marque.

La collection s’est depuis bien agrandie pour proposer des baskets sympas tendance sport ou détente.

La vente privée KangaROOS

Originalité et confort des pieds, petits et grands, sont au rendez-vous de cette vente privée !

La marque américaine KangaROOS y présente ses modèles pour homme, femme et enfant.

Au menu, des sneakers casual pour le quotidien, à choisir dans de chouettes coloris, des slip-on, des tennis en toile pour les beaux jours, des chaussures sportives stylées, des chaussures de marche pour toutes les saisons, des boots aux sandales.

On en profite pour se chausser confort à petits prix !

La vente privée KangaROOS est ouverte jusqu’au mercredi 3 juin 2020.

Le code promo Private Sport Shop

A l’occasion des French Days de printemps, Private Sport Shop offre la livraison pour toute commande dès 80 €.

Pour en profiter, il suffit de saisir le code promo FRENCHDAYS.

L’offre est valable jusqu’au 2 juin seulement.

Cette vente privée KangaROOS est terminée ?

Retrouvez les chaussures KangaROOS sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme, chaussures homme et chaussures enfant annoncés sur le blog !

