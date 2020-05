Les bons plans French Days de printemps

Profitez des French Days de printemps pour faire votre shopping post confinement à petits prix tout en aidant vos boutiques préférées !

C’est quoi les French Days ?

Les French Days est une promo franco française lancée à l’initiative de 6 sites marchands (Boulanger, Cdiscount, FNAC-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé.com) et suivie par beaucoup d’autres !

Les French Days de printemps

Cette session shopping de printemps a cette année été décalée à l’issue du confinement. Et cela pour permettre aux enseignes de redémarrer après cette période de fermeture des boutiques physiques.

Les French Days de printemps débutent donc aujourd’hui 27 mai et sont en cours jusqu’au 2 juin à 7h.

Les bons plans French Days

Voici quelques bons plans shopping repéré sur les boutiques pour les French Days :

Les bons plans beauté

L’Oréal Paris : 30% de remise sur tout le site avec le code promo FRENCH jusqu’au 1er juin.

Hors promo Fête des Mères.

Marionnaud : 30% de réduction sur une sélection de produits de beauté, cosmétiques, maquillage et parfums.

The Body Shop : 15 € de remise dès 60 € d’achat avec le code promo 14796.

La livraison est offerte pour toute commande d’un montant minimum de 30 €.

Les bons plans mode et accessoires

3 Suisses : jusqu’à 70% de réduction sur la mode, les accessoires et les articles pour la maison

Freegun : jusqu’à 75% de réduction sur une sélection d’articles.

La promo s’applique aux rayons mode, underwear homme et femme, maillots et shorts de bain, accessoires.

Gsell : jusqu’à 70% de réduction sur une sélection maroquinerie.

La Redoute : jusqu’à 60% de réduction sur les articles mode et maison.

Les marques françaises et le made in France sont ici mis en avant.

Lemon Curve : jusqu’à 80% de réduction sur une sélection lingerie et bain.

Showroomprivé : 10€ offerts dès 70€ d’achats avec le code promo FRENCH10.

20€ offerts dès 120€ d’achat avec le code promo VIPFRENCH20.

Les bons plans high-tech

Amazon : des ventes flash jusqu’au 1er juin avec des réductions sur une sélection d’articles dans tous les rayons.

Boulanger : une sélection de produits fabriqués en France et des offres exceptionnelles.

Cdiscount : jusqu’à 60% d’économie sur une sélection d’articles.

FNAC : jusqu’à 40% de réduction sur une sélection d’articles.

Rue du Commerce : des offres sur l’informatique, la téléphonie, l’électroménager, la mobilité urbaine.

