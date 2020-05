Jonak nous propose ses chaussures d’été en vente privée

Envie d’un beau shoesing estival ? Rendez-vous sur cette vente privée de chaussures d’été Jonak ! Laissez-vous tenter par ces jolis modèles à prix doux…

La vente privée Jonak : collection été

Le style Jonak s’affiche sur une belle collection de souliers féminins au lignes classiques et détails tendances.

On retrouve la marque parisienne et ses chaussures d’été à petits prix à l’occasion d’une vente privée. Rendez-vous donc chez BazarChic pour se chausser pour la saison !

Pour marcher perchée, on peut opter pour des sandales, des espadrilles, des mules, des trotteurs, des escarpins classiques et sling-back, à talons fins, larges ou compensés.

Et pour les non-équilibristes, on marche à plat avec des nus-pieds, des mocassins et slippers, des ballerines et des derbys.

Zoom sur quelques modèles très summer disponibles sur cette vente :

Côté matière, du cuir lisse, vernis, métallisé, pailleté, tressé, texturé effet python ou croco, du velours de cuir, mais aussi du satin pour des escarpins très wedding.

Et côté détails : des franges, des pompons, des boucles décorées, des perles, strass et cabochons pour un effet bijou.

Tous les modèles sont à prix réduits et affichent des remises autour de 50%. On en profite pour se chausser pour l’été sans se ruiner.

La vente privée de chaussures d’été Jonak est ouverte chez BazarChic jusqu’au 15 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures d’été Jonak ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Jonak est terminée ?

Retrouvez la collection de chaussures Jonak sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

