Vente privée Jonak : les beaux souliers de saison

Envie d’un beau shoesing d’automne ? Rendez-vous sur cette vente privée de chaussures Jonak ! Laissez-vous tenter par ces jolis modèles à prix doux…

La vente privée Jonak

Le style Jonak s’affiche sur une belle collection de souliers féminins au lignes classiques et détails tendances.

On retrouve la marque parisienne et ses chaussures à petits prix à l’occasion d’une vente privée. Rendez-vous donc chez BazarChic pour se chausser pour la saison !

Pour marcher perchée, on peut opter pour des bottines et bottes à talons, des escarpins classiques, et babies, à talons larges ou fins.

Et pour les non-équilibristes, on marche à plat avec des chelsea boots, des mocassins et slippers, des ballerines et des derbys.

Zoom sur quelques modèles disponibles sur cette vente :

Côté matière, du cuir lisse, vernis, métallisé, texturé effet python ou croco, du velours de cuir, mais aussi des sequins scintillants pour des looks festifs.

Et côté détails : des lanières et boucles décoratives, des pattes frangées, des clous et chaînettes.

Tous les modèles sont à prix réduits et affichent des remises autour de 50%. On en profite pour se chausser pour la saison sans se ruiner.

La vente privée de chaussures Jonak est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 décembre 2023.

Profitez rapidement de vos nouvelles shoes ! BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 48h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures Jonak ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Jonak est terminée ?

Retrouvez la collection de chaussures Jonak sur Sarenza.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



