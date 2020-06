Testez les huiles bio 3-en-1 Arganicare en vente privée

Déjà fan des soins capillaires Arganicare ? Voici en vente privée une sélection des huiles bio 3-en-1 Arganicare à découvrir à prix doux.

Les soins Arganicare

Arganicare Natural Haircare crée des soins capillaires naturels formulés à base d’huiles végétales bio.

La marque utilise des huiles aux vertus reconnues telles que l’huile d’argan bien sûr, mais aussi l’huile de ricin, d’amande douce, de jojoba, de macadamia…

Elle propose également des huiles 3-en-1 bio pour le visage, les cheveux et le corps.

La vente privée d’huiles bio Arganicare

Si vous avez raté la dernière vente privée Arganicare, voici une petite session de rattrapage pour shopper ces soins à prix doux.

Direction le site Private Green pour profiter des réductions sur une sélection d’huiles végétales bio. Extraites par pression à froid, elles sont riches en vitamines et en principes actifs, pour le plus grand bonheur de notre peau et de nos cheveux et pour notre confort !

Ces huiles sont présentées dans des petits flacons de 30 ml.

l’huile d’amande douce bio

Riche en acides gras, oméga 6 et 9, en nutriments et en vitamines E et K, elle aide l’épiderme à se renouveler et redonne son élasticité à la peau.

Très hydratante, elle est parfaite en soin des peaux sèches et des cheveux secs.

Riche en vitamine E, acides gras essentiels, elle contribue à renouveler les tissus de la peau et combattre les signes du vieillissement.

Appliquée sur la chevelure, elle aide à renforcer les cheveux et prévient la perte de cheveux.

Ses propriétés nourrissantes, hydratantes, adoucissantes en font une bon anti-rides.

Appliquée sur cheveux gras, elle lutte contre l’excès de sébum.

Riche en acides gras essentiels, oméga 3 et 6, et en vitamine E, elle est anti-oxydante et protège la peau contre les effets nocifs des radicaux libres.

Elle améliore aussi la résistance et la croissance des cheveux.

Riche en acides gras essentiels, en oméga 6 et 9, vitamines E et F, elle nourrit la peau, lutte contre la sécheresse et le vieillissement cutané.

Elle hydrate les cheveux en pénétrant à l’intérieur de la fibre capillaire pour les nourrir en profondeur.

Profitez de 30% de remise sur ces produits !

La vente privée d’huiles bio Arganicare est ouverte chez Private Green jusqu’au 25 juin 2020.

Cette vente privée Arganicare est terminée ?

Retrouvez les gammes de soins Arganicare sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

