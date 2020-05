Vente privée Arganicare : natural haircare

Arganicare crée des soins à base d’huile d’argan pour la beauté des cheveux et de la peau. Elle nous présente chez Showroomprivé sa gamme de produits à prix doux à l’occasion d’une vente privée.

La vente privée Arganicare

Tradition et technologie sont les maîtres mots de la marque.

En effet, Arganicare combine l’utilisation ancestrale de l’huile d’argan et la recherche pour créer des soins toujours plus efficaces.

Ses produits sont formulés à base d’huile d’argan bio, mais aussi d’huile de ricin, de beurre de karité, d’huile de coco, de protéines de soie et tout autre produit naturel aux propriétés reconnues pour la beauté de la peau et des cheveux.

Ses gammes de cosmétiques se composent de soins du visage, crème hydratante, anti-âge, sérum liftant, produits nettoyants et gommages, contour des yeux, beurre corporel, crèmes pour les mains et les pieds, d’huiles multi-usages.

Les produits sont vendus à l’unité ou en coffret routine beauté.

Voici deux des produits phares de la marque : l’huile d’argan et le beurre corporel au beurre de karité :

La gamme de soins capillaires offre des produits pour toutes les natures de cheveux : secs et abîmés, bouclés et frisés, fins et dévitalisés, colorés.

Elle se compose de soins réparateurs, nourrissants, hydratants, reconstructeurs, fortifiants, revitalisants, accélérateurs de croissance, disponibles en shampoings et après-shampoings, masques, sérums, sprays…

La gamme à l’huile de ricin Arganicare a même été récompensée par un jury de consommatrices aux Victoires de la Beauté :



Arganicare a aussi sa gamme spécifique homme. Elle est composée de soins capillaires anti-chute, d’un gel douche énergisant et d’une huile pour la barbe.

La marque Aranicare s’engage pour l’agriculture biologique et la protection animale.

Les huiles utilisées dans la fabrication des produits sont issues de l’agriculture bio.

Tous les produits sont garantis non testés sur les animaux.

Ces produits sont tous à prix doux. C’est l’occasion idéale pour tester leur efficacité !

La vente privée Arganicare est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 1er juin 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques naturels Arganicare ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Arganicare est terminée ?

Retrouvez les gammes de soins Arganicare sur Amazon .

