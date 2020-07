Shoppez le look French Riviera sur cette vente privée Façonnable

Adoptez le look sport chic de la French Riviera. Façonnable nous propose en vente privée son dressing élégant à prix doux.

Façonnable French Riviera

Façonnable est la marque de prêt-à-porter intemporel originaire de la Côte d’Azur. Elle crée des collections mode classique esprit sport-chic pour homme et femme, inspirée de l’art de vivre de la French Riviera.

Son nom lui vient du mix entre « façonner » et l’anglais « fashionable », à la mode.

Son style : l’élégance décontractée.

Sa pièce phare : la chemise en coton.

Sa palette de couleurs : les teintes naturelles entre ciel et mer.

La vente privée Façonnable

La marque est l’invitée du site BazarChic. Elle y expose ses collections le temps d’une vente privée.

On y retrouve donc son dressing masculin avec une belle sélection de chemises, quelques pulls, des jeans et pantalons chino, des blazers, vestes et blousons zippés, des shorts de bain, ainsi que quelques pièces féminines.

La vente privée Façonnable est ouverte chez BazarChic jusqu’au 8 août 2020.

Profitez vite de votre nouveau look sport-chic ! BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 5 jours.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez la collection Façonnable ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Façonnable est terminée ?

