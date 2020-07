Vente privée Europann : shorts de bain et looks d’été au masculin

Des vêtements doux pour un été agréable. Telle est la promesse d’Europann qui propose sa mode estivale toute masculine en vente privée !

Europann Saint-Tropez

Inspirée de plages, de mers turquoises et de côtes fleuries, Europann crée des looks détente au masculin.

Douceur, légèreté et confort caractérisent les collections masculines Europann Saint-Tropez.

La pièce phare de la marque est le short de bain, décliné dans une variété de coupes et de tissus originaux aux imprimés bord de mer.

La collection est complétée de vêtements détente pour la ville et la plage. 🌴

La vente privée Europann

La marque du sud de la France arrive chez Private Sport Shop pour habiller l’homme pour les beaux jours.

Elle y présente ses lignes de mode estivale esprit nautique. On y shoppe des shorts de bain bien sûr ! Il y en a un grand choix, unis, à rayures et motifs géométriques, fleurs exotiques et végétation tropicale, poissons et méduses, vagues, bateaux et marina… Mais aussi quelques T-shirts tunisiens, polos manches courtes, et des chemises détente unies, colorées, chinées, fleuries…

Voici quelques beaux shorts de bain, et magnifiques imprimés, disponibles sur cette vente privée :

De biens jolis looks d’été à prix doux pour Monsieur !

Ces articles affichent des remises de 60 % à 80% !

La vente privée Europann est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au mercredi 15 juillet 2020.

Le code promo Private Sport Shop

En ce moment, la livraison est offerte dès 80 € de commande.

Pour en profiter, il suffit de saisir le code promo FREESHIP20 dans la case prévue sur la page panier.

L’offre est valable jusqu’au 12 juillet.

