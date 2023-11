Vente privée de sneakers Buffalo : Back to the 90s

Prenez de la hauteur et adoptez les chaussures cultes des années 90 ! Cette vente privée propose une sélection de sneakers Buffalo à moitié prix.

Les sneakers compensées Buffalo

Buffalo crée des chaussures au design unique. Après le succès des santiags Buffalo Boots, la marque se lance dans la confection de baskets.

C’est dans les années 1990, qu’elle connait un succès planétaire avec le lancement de la Buffalo Classic. Véritable nouveauté dans le monde la chaussure, cette iconique et surprenante basket compensée à « semelle en nuage » devient un succès mondial. On la retrouve dans le shoesing des stars et notamment aux pieds des Spice Girls !

La mode est lancée, tout le monde veut sa paire de Buffalo. Ces sneakers à plateformes complètent tous les looks urbains stylés de l’époque.

Buffalo a ensuite diversifié ses collections, proposant des chaussures de ville ultra-féminines à talons et à plateforme, sa signature.

Mais avec le grand retour des dad shoes, Buffalo ressort ses inimitables baskets.

La vente privée de sneakers Buffalo

Fan des nineties ou envie de prendre de la hauteur ? Craquez pour les sneakers Buffalo !

La marque propose chez Showroomprivé une sélection de modèles follement tendances et originaux. Ces baskets à la fois rétro et futuristes ne passeront pas inaperçues. Elles s’autorisent toutes les fantaisies, des couleurs jusqu’aux plus flashy, des pois, des motifs flammes, des imprimés animaliers…

Et leurs larges semelles ont de quoi filer le vertige !

Elles sont accompagnées de quelques paires de bottes et sandales toutes aussi chunky.

Voici quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Marchez perchée sans vous ruiner : tous ces modèles sont à moitié prix !

La vente privée de sneakers Buffalo est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 23 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les baskets compensées Buffalo ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Buffalo est terminée ?

Retrouvez les chaussures Buffalo chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

En savoir plus sur les ventes privées

Vous êtes addict de bonnes affaires et toujours en quête de petits prix et de réductions ? Entrez dans l’univers shopping des ventes privées !

Le principe est simple, on vous rappelle ici comment marchent les ventes privées :

Les sites de ventes privées

Ces ventes ont lieu sur des sites marchands qui nécessitent une inscription préalable, d’où la notion de « privé ». Ces sites sont cependant ouverts à tous. Une fois votre compte créé, vous devenez membre et avez accès à des ventes événementielles.

Les ventes privées

Il s’agit de ventes événementielles autour d’une marque ou d’un type d’articles. Elles sont limitées dans le temps (3 à 7 jours en moyenne) et affichent de folles réductions.

Auparavant réservées au prêt-à-porter, les ventes privées se sont diversifiées et les sites en proposent maintenant dans tous les domaines :

la mode pour tous les styles et toute la famille avec des grandes marques, du luxe, mais aussi des enseignes style Camaïeu ou Celio

des chaussures de ville, de sport ou lifestyle avec des marques comme Lpb Shoes, Buffalo, Converse ou Adidas

la beauté : hygiène, soins et maquillage

l’équipement de la maison, l’électroménager et la déco

le sport avec des vêtements, chaussures et accessoires pour de nombreuses activités

le high-tech avec des offres en informatique, audio-vidéo et téléphonie

Voir les ventes privées en cours

J’aime ça : J’aime chargement…