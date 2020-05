Vente privée Lpb Shoes : les chaussures Les P’tites Bombes

*Boum* Voila Les P’tites Bombes qui reviennent en vente privée ! Après la collection mode, c’est sa ligne de chaussures féminines LPB Shoes que la marque vient nous présenter à petits prix.

La vente privée Lpb Shoes

On s’y chausse ultra tendances pour pas cher

On craque pour ses modèles de saison. Et on choisit parmi toutes ces sandales plates, spartiates multi brides, mules et tongs, sandales à talons ou compensées, plein de ballerines classiques et fantaisie, des escarpins, des tennis en toile et sneakers à la cool, des derbys.

La collection fille est aussi en rayon.

On aime Lpb Shoes pour son style affirmé et ses chaussures aux lignes originales.

Ces modèles sont disponibles dans un beau choix de coloris, sobres, vifs, vernis, métallisés.

Zoom sur quelques pièces du shoesing Lpb présentés sur cette vente privée :

On en profite pour se chausser pour l’été sans se ruiner !

Tous les modèles affichent des remises de 40% à 50%.

La vente privée de chaussures Les P’tites Bombes est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 20 mai 2020 à 8h.

Je veux !

Chaussez rapidement vos nouvelles shoes ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour cette vente privée Lpb Shoes ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

En savoir plus sur Lbp Shoes

Lpb crée des looks féminins complets, mode, chaussures et accessoires.

Zoom sur ses collections et sa campagne Spotted :

