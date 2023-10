Vente privée de maroquinerie Guess : sacs et accessoires

Complétez votre total look Guess avec la ligne de sacs ! Cette vente privée propose des modèles tous formats et ceintures à petits prix.

La vente privée de sacs Guess

Habituée des ventes privées, Guess arrive chez BazarChic pour présenter sa ligne maroquinerie.

On a déjà ainsi pu s’offrir tout un dressing, des fringues et chaussures Guess, les lunettes de soleil Guess et même les bijoux Guess. On continue aujourd’hui avec ses sacs et ses ceintures.

Les fans de la marques vont pouvoir compléter leur look avec des sacs à main, sacs baguette, sacs portés épaule, sacs à bandoulière, sacs bowling, cabas, pochettes et sacs à dos.

Côté matière, du simili-cuir lisse, métallisé, matelassé, texturé effet croco, de la toile, du rotin, de la paille tressée et de la moumoute fluffy.

Côté détail, de la couleur, des motifs monogramme, de l’imprimé floral, des bandoulière chaînette, des strass brillants, des clous décoratifs et des breloques métalliques.

Zoom sur quelques sacs disponibles sur cette vente privée :

Ces sacs Guess sont accompagnés de petite maroquinerie assortie, compagnons, portefeuilles, porte-cartes et trousses.

Et avec ceci ? quelques ceintures, foulards et porte-clés.

Toute la collection est à prix légers.

La vente privée de maroquinerie Guess est ouverte chez BazarChic jusqu’au 22 octobre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les sacs Guess ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Guess est terminée ?

Retrouvez les collections maroquinerie sur l’e-shop Guess.

Jetez aussi un œil aux bons plans sacs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…