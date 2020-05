Vente privée de lunettes de soleil Guess : regard glamour à prix doux

Guess fait venir le beau temps en proposant ses lunettes de soleil en vente privée. Venez faire un tour chez Showroomprivé pour habiller votre regard à prix doux pour les beaux jours.

La vente privée de lunettes de soleil Guess

Guess mise complètement sur le glamour ! Que ce soit pour ses créations mode ou pour ses lunettes de soleil, la marque propose toujours des collections tendances ponctuées de must have.

Elle s’autorise aussi toutes les fantaisies au féminin : monture originale, branches colorées, strassées ou pailletées…

Guess joue sur les formes avec des montures au lignes stylées pour homme et femme.

Sa ligne eyewear offre des modèles pour tous les looks : lunettes aviateur, rectangulaires, carrées, rondes, cat eyes et masques, équipées de verres classiques ou miroir, catégorie 2 ou 3. ☀

Les lunettes de soleil Guess sont disponibles ici à petits prix. Comptez environ de 25 à 35 € pour une paire.

Profitez de 20% de remise supplémentaire sur une paire de solaires dès 2 achetées avec le code promo GUESS20.

La vente privée est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 4 juin 2020 à 8h.

Impatients de recevoir vos nouvelles solaires ? Showroomprivé prévoit l’expédition rapide de votre commande.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de lunettes de soleil Guess ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bons d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée de lunettes de soleil Guess est terminée ?

Retrouvez les collections de solaires sur la boutique Guess.

Jetez aussi un œil aux bons plans lunettes de soleil annoncés sur le blog !

