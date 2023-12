Vous en avez toujours rêvé, c’est le moment de craquer. BazarChic ouvre une vente privée spéciale de sacs de luxe seconde main certifiés. C’est l’occasion de s’offrir une belle pièce maroquinerie sans se ruiner.

La vente privée de sacs de luxe

Avis aux fashionistas qui ne roulent pas sur l’or ! Le site de ventes privées BazarChic ouvre aujourd’hui une spéciale sacs de luxe.

Les grandes maisons de la mode et de la maroquinerie y sont présentes pour proposer des pièces hautement convoitées à prix abordables.

On y retrouve Louis Vuitton et ses sacs tous formats en toile enduite monogrammée, Chanel et ses sacs matelassés à bandoulière chaînette, de belles pièces signées Dior, les sacs Yves Saint Laurent à logo YSL, mais aussi Celine, Gucci, Prada et Fendi.

Ce sont des produits seconde main, qui ont déjà fait le bonheur de victimes de la mode comme nous, et qui peuvent donc présenter des traces d’usage. Tout est indiqué dans le descriptif de chaque article. Mais surtout, on achète en toute confiance car chaque pièce est certifiée et vendue avec son certificat d’authenticité. Ici, aucun risque de contrefaçon !

Zoom sur quelques jolis sacs disponibles sur cette vente privée :

Ces sacs de luxe sont accompagnés de petite maroquinerie, bijoux, foulards et quelques accessoires.

Un sac de luxe à portée de main, c’est en ce moment. La vente privée est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 décembre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un sac de luxe ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée de sacs de luxe est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans sacs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

En savoir plus sur les ventes privées

Vous êtes accro aux bons plans, addict de bonnes affaires sur internet et toujours en quête de prix mini et de réductions ? Entrez dans l’univers des ventes privées !

Le principe est simple, voici les bases à pour vous lancer :

Les sites de ventes privées

Ce sont les bonnes adresses à connaitre !

Ces ventes spéciales ouvrent sur des sites marchands qui nécessitent une inscription préalable, d’où le terme « privé ». Ces sites sont bien sûr ouverts à tous.

Une fois votre compte créé, vous devenez membre. Vous avez ainsi accès aux ventes événementielles et êtes prévenu des offres à venir.

Leurs noms : Veepee (anciennement Vente Privée et premier site sur le créneau), Showroomprivé et BazarChic pour les plus importants.

Les ventes privées

Ces ventes événementielles proposent une sélection d’articles d’une marque. Il s’agit souvent d’invendus des collections précédentes ou de retours de stock des boutiques physiques.

Les ventes privées sont limitées dans le temps (3 à 7 jours en moyenne) et affichent de folles réductions.

A l’origine réservées au prêt-à-porter, les ventes privées se sont largement diversifiées et les sites en proposent maintenant dans tous les domaines :

la mode pour femme, homme et enfant avec des grandes marques, du luxe, mais aussi des enseignes style Pimkie, Camaïeu, Celio…

pour femme, homme et enfant avec des grandes marques, du luxe, mais aussi des enseignes style Pimkie, Camaïeu, Celio… des chaussures pour la ville, des baskets de sport et des sneakers lifestyle

pour la ville, des baskets de sport et des sneakers lifestyle toute la beauté : l’hygiène, les soins du visage et du corps, les cheveux, le maquillage et les parfums

: l’hygiène, les soins du visage et du corps, les cheveux, le maquillage et les parfums l’équipement de la maison , le mobilier, l’électroménager et la déco

, le mobilier, l’électroménager et la déco le sport avec des vêtements, chaussures et accessoires pour de nombreuses activités

avec des vêtements, chaussures et accessoires pour de nombreuses activités l’ alimentaire , le snacking et la gastronomie

, le snacking et la gastronomie le high-tech avec des produits informatique, appareils connectés et téléphonie

avec des produits informatique, appareils connectés et téléphonie les loisirs et vacances avec des offres pour des locations saisonnières, des voyages, des billets pour des parcs d’attractions

Aussi certains sites se sont spécialisés sur ces secteurs, comme Beauté Privé pour la cosmétique, Vente du Diable pour le high-tech et Private Green pour les produits écologiques et bio…

Et s’il fallait encore vous convaincre, voici les 3 bonnes raisons de s’inscrire à des ventes privées en ligne

Profiter toute l’année de réductions sur tous vos achats. N’attendez plus les soldes pour vous faire plaisir !

Du shopping en ligne « tout sous le même toit » avec une grande diversité de marques et de produits.

Des alertes bons plans pour vous prévenir des ventes privées à venir. Jetez aussi un œil sur un récap’ hebdomadaire des meilleures ventes privées.

J’aime ça : J’aime chargement…