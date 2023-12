Vente privée Louis Vuitton : maroquinerie d’occasion certifiée

Et si on s’offrait le sac Louis Vuitton dont on a toujours rêvé ? C’est enfin possible grâce à cette vente privée de maroquinerie d’occasion certifiée.

La vente privée Louis Vuitton

C’est un grand nom français du luxe qui arrive chez Showroomprivé ! Les collections Louis Vuitton sont exposées en vente privée.

Petite particularité de cette vente : vous n’y trouverez que des pièces d’occasion.

Acheter un sac de luxe d’occasion certifié

Peut-être avez-vous déjà profité de ce type de vente privée pour vous offrir une pièce de luxe. Sachez que tous les articles disponibles sur cette vente sont certifiés.

Ainsi, pas de risque d’acheter une contrefaçon. Les sacs et accessoires sont minutieusement inspectés et authentifiés par des experts.

Vous achetez donc ici un authentique sac Louis Vuitton original vintage d’occasion certifié. Rien que ça !

Qui dit occasion dit potentiels signes d’usure. Et oui, votre futur sac a eu une vie avant vous ! Alors pour vous aider dans votre achat, son état est noté :

grade A : article en très bon état général

grade AB : article en très bon état général, quelques légères marques d’usure

grade B : article en bon état général comportant des marques d’usure

Les sacs Louis Vuitton en vente privée

Vous avez toujours rêvé de posséder un de ces fameux sac en toile monogrammée signé Louis Vuitton, sans pouvoir vous le permettre ?

Cette vente privée est l’occasion parfaite pour mettre la main sur une authentique pièce de maroquinerie à prix réduits.

Rendez-vous donc sur le site Showroomprivé pour choisir parmi une belle sélection de sacs monogrammés, à motifs damier ou en cuir Epi uni et coloré.

Voici quelques modèles disponibles, dont les noms parleront certainement aux adeptes de la marque : le sac seau Bucket et Noé, le sac à main Alma, le sac bowling Speedy, le sac de voyage Keepall, et quelques cartables et porte-documents business.

Ces beaux sacs sont accompagnés de petite maroquinerie, pochettes et portefeuilles.

Reste à choisir le format de notre futur It Bag… Sac à main ou sac bowling, cabas ou sac shopping, petite ou grande besace, pochette ou sac bandoulière…? Dilemme de fashionista !

Plus que quelques jours pour y répondre… La vente privée Louis Vuitton est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 27 décembre 2023 à 8h.

Votre sac Louis Vuitton commandé vous sera expédié gratuitement par un spécialiste du luxe d’occasion.

La vente privée Louis Vuitton est terminée ?

Dénichez votre sac Vuitton d’occasion chez Vestiaire Collective.

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping luxe annoncés sur le blog !

