Reminiscence Paris est née de rêves et de créativité. La marque audacieuse nous présente ses lignes de parfums pour femme et homme à prix légers en vente privée.

La vente privée de parfums Reminiscence

Rendez-vous sur le site BazarChic pour retrouver les créations de la marque pour elle et lui.

Ses fragrances classiques Ambre, Oud et oud Glacial, Patchouli, Patchouli Blanc, Patchouli l’Eau et Patchouli N’Roses, ses eaux de parfum Notes Gourmandes aux senteurs Guimauve, Dragée, Héliotrope et ses créations florales et fruitées Rem et Rem Homme, Love Rose, Lady Rem, Escale à St Barth… y sont proposées à prix légers.

Quelques coffrets parfums contenant un flacon d’eau de toilette accompagné d’un soin, d’un bijou ou d’une bougie sont aussi disponibles.

La marque parisienne Reminiscence étant également créatrice de bijoux, ses flacons de parfums sont joliment décorés de pierres fantaisie et colorées.

Ambiance douce et raffinée pour le parfum Love Rose. Quand le bijou rencontre le parfum…



La vente privée de parfums Reminiscence Paris est ouverte chez BazarChic jusqu’au 1er juin 2020.

