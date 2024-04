Vente privée Clarins : maquillage et soins

Faites confiance à cet expert cosmétique pour prendre soin de votre peau et de votre beauté. La vente privée Clarins propose de beaux produits à prix doux.

Clarins

N°1 Européen des soins de beauté haut de gamme, Clarins mise sur la nature pour offrir aux femmes esthétique et bien-être.

Sa source d’inspiration : les plantes. Les formules Clarins contiennent plus de 250 ingrédients végétaux, sélectionnés pour leur performance et cultivés dans le plus grand respect de l’environnement.

Clarins offre une gamme riche de produits adaptés à toutes les femmes, quel que soit l’âge ou le type de peau.

La vente privée Clarins

Clarins présente ses lignes soins et maquillage en vente privée. Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour profiter des petits prix sur une sélection de produits cosmétiques et make up :

les soins visage : les soins Hydra Essentiel, la crème Multi-Active jour et nuit, la lotion de jeunesse fermeté Extra-Firming, le nettoyant doux moussant hydratant ou gommant, la lotion tonique hydratante, apaisante ou purifiante, le gel-masque nuit éclaircissant White Plus, le gel contour des yeux, les protections solaires visage, les soins et coffrets My Clarins

les soins corporels : le lait corps hydratant velours, l’eau ressourçante, l’eau dynamisante, la crème corps anti-rondeurs rebelles Masvelt, l’expert minceur anti-capitons Body Fit, la crème jeunesse des mains, les soins solaires SPF30 ou 50

le teint : la base de teint SOS Primer, le fluide de teinte perfecteur bonne mine Milky Boost

les yeux : le mascara waterproof Wonder Perfect

les lèvres : rouges à lèvres Joli Rouge Satin, les gloss Lip Comfort Oil Intense

Et avec ceci ? des coffrets et trousses beauté pour toutes les envies : soins du visage, soins du corps hydratation parfaite, et parfum.

Tous ces produits affichent des réductions de 30 à 60%.

La vente privée Clarins est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 avril 2024 à 8h.

Cette vente privée Clarins est terminée ?

Retrouvez les soins Clarins chez Sephora.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

