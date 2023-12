Vente privée Blackfield : bottes fourrées et chaussons

Mettez vos pieds au chaud pour l’hiver ! Craquez sur une paire de bottes fourrées Blackfield, présentées à prix doux en vente privée.

Blackfield

Autre alternative aux fameuses bottes fourrées australiennes, Blackfield propose des collections designed in France.

La marque chausse femmes et enfants pour l’hiver, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Son shoesing se compose de bottes doublées de fourrure synthétique bien chaude et de chaussons douillets.

La vente privée Blackfield

En ville, à la montagne, comme à la maison, testez le confort et la chaleur des bottes fourrées et chaussons Blackfield.

La marque propose sa collection à prix légers en vente privée. Retrouvez un grand choix de bottes fourrées pour tous les styles, pour accompagner tous les looks d’hiver !

On aime ses modèles basiques, on adores ses bottes fantaisie décorés de chaines dorées, boucles, gros boutons, zips, laçage, pompons, œillets métalliques, rivets, matelassage, revers, tricot à grosse maille, bandana coloré, sequins brillants, liens tressés…

Coup d’oeil à quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Ces jolies bottes d’hiver sont accompagnées de chaussons douillets à porter en mode cocooning à la maison.

Le tout est à prix doux. Bottes fourrées et chaussons affichent des réductions jusqu’à 80%.

La vente privée Blackfield est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 28 décembre 2023.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les boots Blackfield, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Blackfield est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans bottes fourrées annoncés sur le blog !

