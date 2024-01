Cet hiver, adoptez le confort des bottes et chaussons fourrés australiens ! Equipez-vous à prix légers sur cette vente privée Australia Luxe Collective.

Australia Luxe Collective

Créée à Melbourne en 2006, Australia Luxe Collective propose des collections de chaussures et bottes fourrées en peau de mouton véritable.

Ultra confortables, ses modèles gardent nos pieds au chaud avec style pour l’hiver, à la ville comme à la montagne. Ses bottes sont tellement tendances qu’elles sont aussi portées en toute saison à travers la planète !

La vente privée Australia Luxe Collective

La marque du bout du monde arrive en vente privée pour nous présenter ses collections douillettes ! Rendez-vous chez BazarChic pour profiter des petits prix sur une sélection de chaussures, mocassins, bottines et bottes fourrées, pour vos sorties hivernales. Australia Luxe Collective signe toutes ses bottes d’une plaque métallique apposée à l’arrière du talon.

Le style est tantôt sobre, tantôt fantaisie et accompagnera ainsi facilement tous vos looks de saison. Reste à choisir la hauteur de tige, la texture cuir ou velours de cuir, les détails ainsi que la couleur de vos prochaines bottes fétiches de l’hiver !

Zoom sur quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Australia Luxe Collection propose aussi des chaussons fourrés et mules fluffy pour marcher confort à la maison.

Tous ces modèles sont présentés à prix doux.

La vente privée Australia Luxe Collective est ouverte chez BazarChic jusqu’au 7 février 2024.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bottes fourrées Australia Luxe Collective ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Australia Luxe Collective est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans shopping bottes fourrées.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

Envie de plus de bottes pour accessoiriser élégamment toutes vos tenues de saison ? Complétez votre shoesing avec des souliers tendances ! Pour cela, nous vous recommandons de vous rendre sur ce site www.jacques-loup.com.

Le chausseur cannois propose sur son e-shop une belle sélection de bottes pour femme exclusivement de marques de luxe et de créateurs tels que Tod’s, Gianvito Rossi ou Stuart Weitzman.

En rayon, on se choisit des modèles premium en cuir de qualité, en veau velours ou en suède stretch. La boutique Jacques Loup propose des paires de bottes pour accompagner tous les styles vestimentaires : bottines zippées pour le quotidien, bottes cavalières stylées, cuissardes glamour, à bouts ronds ou pointus. Marchez à votre aise avec des bottes à semelles plates ou à plateformes. Ou optez pour des bottes à talons larges, carrés, fins, plus ou moins hauts selon vos talents d’équilibriste.

Indispensables de toute garde-robe, les bottes donnent le ton et affirment un look. Elles sont les alliées parfaites de nos mini jupes et de nos robes courtes en mode rétro, de nos petites robes noires version chic et de nos tailleurs jupes pour une tenue de working girl.

Mais elles peuvent également se porter sur legging ou un jeans skinny.

J’aime ça : J’aime chargement…