Vente privée Arrow USA : les chemises must have du dressing masculin

Arrow c’est la marque de chemises haut de gamme pour homme venue des Etats-Unis. Retrouvez une sélection de modèles élégants à prix doux à l’occasion de cette vente privée exclusivement masculine qui vient d’ouvrir chez BazarChic.

La vente privée Arrow

Classique et élégante, unie, rayée, à carreaux, à motifs légers et fantaisie, en denim, la chemise Arrow que vous cherchez pourrait bien être en vente privée.

Reste à choisir la coupe en fonction de votre morphologie :

– regular fit, la coupe doite classique par excellence pour les carrures en H,

– slim fit, la coupe près du corps qui met en valeur les silhouettes en V,

– confort fit, la coupe ample pour les silhouettes en A.

Quant au col, il peut être classique, italien, anglais, américain, à revers, cutaway… à choisir en fonction du style de Monsieur.

Les hommes pressés opteront pour les chemises sans repassage.

Adoptez le total look Arrow ! La vente privée propose aussi quelques vestes pour compléter la tenue ! On y trouve aussi quelques polos et sahariennes pour les jours plus casual.

Alors rendez-vous tout de suite chez BazarChic pour profiter des petits prix ! La vente privée y est ouverte jusqu’au 31 juillet 2020.

Notez que vous pourrez bien vite porter vos nouvelles chemises, puisque l’expédition de votre commande Arrow est prévue sous 72 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour l’élégance des chemises Arrow ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Arrow est terminée ?

Retrouvez les chemises Arrow sur La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode homme annoncés sur le blog !

