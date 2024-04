Vente flash de chaises Kare Design : 15% de réduction

Asseyez-vous avez style ! Kare Design propose sa ligne de chaises à prix doux à l’occasion d’une vente flash. Profitez de 15% de remise !

Kare Design

Créée en 1981, Kare Design est une marque allemande de mobilier, luminaires et articles de décoration d’intérieur.

Spécialiste du style moderne non conventionnel, elle propose des collections originales avec un large choix de produits uniques et tendance.

Inspiration, innovation, séduction, c’est ce qu’offre Kare Design à votre intérieur.

La vente flash Kare Design

C’est sa ligne de chaises qu’expose Kare Design à prix réduits chez La Redoute. Cette vente flash propose une belle sélection d’assises affichant 15% de réduction.

C’est l’occasion d’équiper sa salle à manger, d’aménager son salon, son bureau et son jardin de chaises au design assumé.

Il y en a de tous les styles, de toutes les couleurs et de toutes les formes pour s’intégrer parfaitement dans votre décoration.

Lignes rectangulaires et arrondies, en textile tissé, matelassé, velours ou simili-cuir, avec ou sans accoudoirs, pieds droits ou pas… c’est à vous de choisir !

Coup d’œil à quelques modèles présentés sur cette vente flash :

Tous ces beaux modèles affichent 15% de réduction.

La vente flash de chaises Kare Design est ouverte chez La Redoute jusqu’au 13 avril 2024.

Cette vente flash Kare Design est terminée ?

Retrouvez toute la collection Kare Design chez La Redoute.

