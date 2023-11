Vente privée Vanessa Wu : chaussures confortables et originales

Offrez du confort et du style à vos pieds ! La vente privée Vanessa Wu propose plein de belles chaussures de saison à prix légers.

Qui est Vanessa Wu ?

En quête de confort pour ses pieds fragiles, Vanessa Wu lança sa propre collection de chaussures féminines.

Passionnée de mode, elle propose, à travers sa marque éponyme, de beaux souliers à la fois confortables et esthétiques.

La créatrice chausse ainsi la femme active de modèles tendances aux lignes originales.

Sa paire de chaussures phare : les baskets éclair

La vente privée Vanessa Wu

Vanessa Wu propose ses collections de saison chez Showroomprivé. Direction cette vente privée pour s’offrir de jolies chaussures à prix légers !

En rayon, plein de modèles originaux, des bottines, chelsea boots et bottes, sans oublier quelques sneakers must have de la marque, à lacets ou à scratch !

Côté détails, des jeux de brides, des empiècements colorés et des imprimés animaliers.

Zoom sur quelques paires de chaussures disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces chaussures sont à petits prix ! Elles affichent des réductions autour de 55%.

La vente privée Vanessa Wu est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 14 novembre 2023 à 8h.

Hâte de recevoir vos nouveaux souliers ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les chaussures Vanessa Wu ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Vanessa Wu est terminée ?

Retrouvez la collection Vanessa Wu chez Sarenza.

Jetez un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

