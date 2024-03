Vente flash Grain de Malice : looks fantaisie à petits prix

Ajoutez une touche de style à votre dressing de saison ! La vente flash Grain de Malice va apporter une dose de couleurs à vos looks.

Grain de Malice

Fondée en 2007, Grain de Malice est une marque française de mode féminine. L’enseigne habille la femme active de la taille 36 à 46.

Elle mise sur le confort pour proposer des pièces aux coupes parfaites, adaptées à toutes les morphologies et faciles à porter.

Grain de Malice suit de près les tendances mode pour offrir des collections sans cesse renouvelées.

La vente flash Grain de Malice

La boutique Grain de Malice expose une sélection de pièces à petits prix. Rendez-vous sur l’e-shop La Redoute pour profiter de cette vente flash !

Dans ce beau vestiaire, on se choisit de jolies petites robes, des tops, blouses et chemises aux imprimés floraux, des jupes et shorts, des pantalons cargo, chinos et jeans, des combinaisons, des mailles fantaisie, des vestes légères, blazers et perfectos, blousons et manteaux.

Zoom sur quelques vêtements disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de quelques accessoires, bonnets et écharpes.

Le tout affiche des réductions de 30 à 50%.

La vente flash Grain de Malice est ouverte chez La Redoute jusqu’au 12 mars 2024.

J'y vais !

Cette vente Grain de Malice est terminée ?

Retrouvez toute la collection sur la boutique Grain de Malice Amazon.

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…